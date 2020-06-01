一出生就有兩張嘴巴的嬰兒，在美國誕生。而頭部及顏面有重複畸形的情形，自西元1900年以來僅有35件。

根據病例分享網站BMCase Reports的介紹，在美國南卡羅萊納州的病院中，有一位6個月大的女嬰接受將第二張嘴切除的手術，醫師在母親懷孕第28周、進行超音波檢查時，就發現女嬰的右顎怪怪的，當時以為是有囊腫，結果在女嬰出生後，才發現是第二張嘴巴，同時擁有嘴唇、舌頭及牙齒，醫生也非常訝異。

南卡羅萊納州立醫學大學的醫生發現，女嬰的第二張嘴巴約2吋大，也會分泌口水，醫師發現兩張嘴巴並未連結在一起，女嬰可以正常呼吸及喝奶，就決定把第二張嘴切除，攢頭從右下顎骨進去，把含有六顆牙齒支持著的嘴巴及骨頭全部切掉。

在手術完成後，女嬰的狀態良好，醫生表示，在術後6個月檢查時，女嬰可以正常喝奶，只是右下嘴唇怪怪的，周邊的肌肉有不能動的可能性。埃及在2011年也有相同的案例發生，當時動手術的嬰兒是1歲3個月。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)