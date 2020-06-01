胡姓男子在上月30日與母親、妻子與2個女兒在新北市雙溪區料角坑17號旁的北勢溪河床野餐，卻遇午後雷陣雨造成溪水暴漲，24歲的女兒在溪邊拍照取景時，疑似腳滑跌落溪中，胡男夫妻心急，不約而同跳溪救女，妻女在登山客協助下幸運獲救，胡男卻不見蹤影。經過連續兩天動員上百名警消搜救後，今天上午尋獲卡在落水點約300公尺處溪內石縫中的胡男遺體，家屬傷痛欲絕。

據了解，當天胡男為了救滑落溪裡的女兒，與妻子雙雙跌入溪中，胡妻上岸後，發現張夫已經遭湍急水勢沖走，立刻拜託登山客趕赴手機有訊號的地方報案，新北消防六大隊獲報趕赴現場搜索，因溪水湍急，搜救相當困難，連續2天，總共動員上逮人前往搜尋，今早再度派遣40人入山救援。

新北市消防局上午8點在步入山，11點20分時，由潛搜人員在落水點下方約300公尺處溪中石頭下方發現患者，發現已呈現OHCA(無生命跡象)，目前已通知檢警相驗。

(中時電子報)