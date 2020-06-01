衛福部長陳時中蒞臨弘文中學，學生們十分興奮。（弘文中學提供／陳淑娥台中傳真）

衛福部長陳時中在台中市長盧秀燕陪同下參觀弘文中學香草花園。（弘文中學提供／陳淑娥台中傳真）

阿中部長旋風襲擊校園！私立弘文中學日前舉辦香草「疫」賣茶會活動，將全數約20萬元義賣所得捐助「國家衛生研究院」協助疫苗研發工作，衛福部長陳時中1日上午在台中市長盧秀燕陪同下特地到校感謝，立刻引起一陣騷動，學生興奮高喊「阿中部長，您辛苦了！」

陳時中上午9時45分到校後，即刻參觀香草花園，志工學生介紹各類香草種植情形及課程內容，他致詞時感謝弘文師生用心，全國上下一心守護家園值得敬佩。學校也雷射雕刻壓克力「總柴」致贈陳時長，上面刻著「這一場仗，我們打贏了，感謝您」。

校長張輝政表示，學校日前舉辦香草「疫」賣茶會活動，邀請家長會會長張憶緹、副會長及校友會郭國輝會長等貴賓蒞校共襄盛會，學生製作的香草餅乾、香草精油及香草消毒酒精防疫產品，義賣所得20萬0520元，將全數捐助「國家衛生研究院」協助疫苗研發工作。

「國家衛生研究院」收到弘文中學防疫捐款後，覺得學校更需要這筆錢，因此「國家衛生研究院」將捐款回贈給學校，希望挹注在校人才培訓及設備添購會更有意義。

張輝政表示，學生會及香草天空志工學生，將香草「疫」賣茶會活動過程，寫信寄與陳部長分享，表達願做防疫國家隊的後盾，並且為台灣防疫盡一份心力，最感動部長在繁重公務中，用最短時間回覆學生，更表達非常願意到校向師生致謝並參觀香草園互動，讓全校師生感受到最大鼓勵及肯定。

弘文中學指出，全校師生為表達對中央流行疫情指揮中心及防疫醫護人員崇高敬意，配合學校香草花園，擁有種類超過137多種香草品種，不僅是全台高校首創，更是校園品種最多香草花園，結合生物及家政科課程，利用學校盛產的香草烘焙製作香草餅乾、精油、消毒酒精等產品，由學生會及香草天空服務志工學生共同發起香草「疫」賣茶會。

(中時 )