越南一名長相清秀的女子「Nguyễn Yến」，2017年24歲那年，坐在小板凳上洗碗，還對著鏡頭露出甜美笑容，比出勝利手勢，清純模樣的「洗碗照」，迷倒不少人，時隔近3年，她的生活也曝光，如今已是育有1名小孩的快樂人妻，網友更對她凍齡長相，羡慕萬分。

Nguyễn Yến如今已結婚升格人母。（圖／翻攝自Nguyễn Yến臉書）

Nguyễn Yến已結婚升格人母，婚後幸福美滿。（圖／翻攝自Nguyễn Yến臉書）

Nguyễn Yến大學就讀胡志明市技術工程大學，她爆紅受訪時曾透露，當年隨便發一張自拍照，就輕鬆衝破7000個讚，原本希望未來能成為APP程式工程師，因為還沒找到理想公司，就先幫忙家中生意。

Nguyễn Yến已結婚升格人母，但凍齡長相讓人羡慕不已。（圖／翻攝自Nguyễn Yến臉書）

因為當時就有穩定交往的男朋友，大學畢業不久就結婚，還生下1子，升格人母後，時常在臉書上曬出育兒與全家福生活照，家庭相當幸福美滿，令人驚訝的是，Nguyễn Yến稚嫩的長相仍宛如少女，讓網友羨慕不已，得知自己的近況再度引發討論，她還特別用中文寫下：「謝謝你們一直關心我」。

(中時電子報)