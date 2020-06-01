「香港各界撐國安立法聯合陣線」今日舉行記者會，對外表示過去8天在街站及網上收集到近300萬個民眾連署，表達支持制訂港區國安法的立場。

大陸全國人大常委譚耀宗在記者會上表示，共收集了超過292萬個簽名，特首林鄭月娥已及各司局長等主要官員也到連署站簽名表示支持。他稱陣線會盡快把簽名結果交給中聯辦以及中央，並繼續向市民宣傳港區國安法。

而據統計，香港選舉事務處公告的2020年臨時選民登記冊載有約445萬5300名選民，較去年增加約32萬4000人。而若撐國安法陣線連署不重複登記或沒有虛報人頭，那們連署支持國安法的民眾大約佔總選舉人口的65％。

而另一方面也有港媒做出民調指出，認為香港國安法會破壞一國兩制體系的多達64％，認為會更加鞏固的僅有8.7％；認為香港金融中心地位會遭國安法破壞的亦有63.7％。對於國安法，各界給出的數字仍然相去甚遠，真實態度仍然要看後續選舉或者有更嚴謹的調查。

(中時 )