立法院國民黨團估計蔡政府發振興券要20億元成本，呼籲改發現金，行政院上午回應，振興券半數用「數位領券」，哪來的20億元？

行政院上午舉行振興券最後一次簡報會議，明天將由蘇揆親自對外說明，對於立法院國民黨團在最後時刻呼籲發放現金，可省下20億元的行政成本。行政院反問，哪來的20億元？

行政院發言人丁怡銘說，馬政府消費券行政成本18億，這次因為有一半會用數位領券，成本可望降到一半9億元。

丁怡銘表示，因為有一半是數位支付，所以可以減少一半印製費、運送費、兑換手續費。

(中時 )