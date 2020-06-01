駁藍發券成本高 政院：半數數位領券 12:192020/06/01 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 政院批藍振興券成本估計不實(政院提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院國民黨團估計蔡政府發振興券要20億元成本，呼籲改發現金，行政院上午回應，振興券半數用「數位領券」，哪來的20億元？ 行政院上午舉行振興券最後一次簡報會議，明天將由蘇揆親自對外說明，對於立法院國民黨團在最後時刻呼籲發放現金，可省下20億元的行政成本。行政院反問，哪來的20億元？ 行政院發言人丁怡銘說，馬政府消費券行政成本18億，這次因為有一半會用數位領券，成本可望降到一半9億元。 丁怡銘表示，因為有一半是數位支付，所以可以減少一半印製費、運送費、兑換手續費。 (中時 ) #成本 #數位 #振興券 #發現金 #行政院 #國民黨 也許您會感興趣 政治熱門新聞 為何要罷韓？陳致中這3理由 網傻眼！ - 政治 罷韓倒數 24歲高雄綠區年輕人震撼吐出一句 - 政治 高雄罷韓真的好嗎？網分析驚爆嚴重後果！ - 政治 蔡政府民調為何暴跌？網友分析讓人嚇一跳！ - 新聞 罷韓這場造勢空拍 網一看驚呆 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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