與另一半的性行為常常無法順利完成，小心是不舉徵兆，男人最怕被冠上「性無能」，到底怎麼樣才算不舉？泌尿科醫師表示，其實有指標可循，當出現3種跡象時，應盡速就醫。

根據世界衛生組織WHO定義，「男性持續性或經常性地無法達到或維持足夠的陰莖勃起，以進行滿意的性行為」即為勃起功能障礙。健康網站《健談》報導，台北市立聯合醫院仁愛院區泌尿外科醫師黃建榮解釋，若男性經常發生無法勃起、勃起硬度不足以性交、未能達到滿意的性行為的狀況時都可能是陽痿。

黃建榮指出，臨床上會採用「國際勃起功能指標量表 (IIEF)」來初步判斷是否有勃起功能障礙，若自評發現得分低於21分時，建議最好就醫檢查。一般來說，年齡、肥胖、吸菸、喝酒、代謝症候群等問題都可能與陽痿有關，此外，經常性的焦慮及壓力，也可能是造成不舉的原因之一，可諮詢醫師診斷與治療建議。

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(中時電子報)