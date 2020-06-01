大陸5月地方債發行井噴，單月規模創出歷史新高，且為有記錄以來第3次超過1兆元（人民幣，下同）規模。由於供給大增，以及資金面逐漸收斂，隔夜回購利率重回2％上方，債市二級市場收益率明顯上行，讓5月地方債平均發行利率也較4月大漲30個Bp。
具體看到大陸5月地方債發行規模1兆3024億元，其中專項債達到1兆309億元，多用於基建投資，這從5月採購經理人指數（PMI）分項數據可觀察到。其中5月非製造業中的建築業商務活動指數加速回暖，較上月上升1.1個百分點至60.8，表明擴大內需政策正在發揮效應。
大陸官方在5月6日召開的國務院常務會議指出，年初已發行地方政府專項債1.29兆元基礎上，再提前下達1兆元專項債新增限額，力爭5月底發行完畢。目前來看，該計畫已完成。
此外，根據路透指出，5月下旬召開的大陸「兩會」會議中，也通過大陸財政部2020年預算報告，其中2020年地方政府一般債務新增規模9800億元，較去年增加500億元；地方政府專項債券新增規模3兆7500億元，比去年增加1.6兆元。
(旺報 )
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