台灣防疫成效全球有目共睹，國際頂級珠寶、鐘表展全部停擺，或轉型數位展，路易威登宣佈2020高級珠寶展，將自6月16日至6月21日於台北盛大舉行。備受矚目的是此次珠寶展中，世上有史以來被發掘過第二巨大，重達1758克拉的鑽石原石Sewelo，繼二月於巴黎凡登廣場路易威登之家首次於世人面前揭開神秘面紗後，海外巡迴首站將抵達台北璀璨亮相。

路易威登指出，除鑽石原石Sewelo外，本次珠寶展也將展出Riders of the Knights高級珠寶系列全新作品、絢爛奪目的彩寶彩鑽裸石，以及2020年度全新Tambour Curve Flying Tourbillon Poincon de Geneve高級腕錶系列等。

路易威登與Lucara Diamond Corporation鑽石公司及安特衛普HB公司攜手合作，收購有史以來所發現第二巨大的鑽石原石，該原石重達1758克拉，絕對是世間稀有。這顆不朽的原石，現命名為Sewelo，在札那語中意為稀世珍寶(Rare Find)，這也是波札那開採出最大的鑽石原石。Sewelo的尺寸相當於一顆網球的大小，尺寸為83mm x 62mm x 46mm，重達1758克拉(352公克)，僅次於1905年在南非發現的3106克拉的Cullinan。

Sewelo這顆承載逾二十億年歷史蔚為奇觀的鑽石晶體，路易威登將利用Sewelo的非凡變化與無限可能性，提供訂製及專屬切工鑽石的機會，邀請客戶參與創意過程的每一步，為出色的卓越鑽石賦予生命，並為其璀璨輝煌做出貢獻。自波札那著名的非洲礦脈開採，直至精緻寶石傑作的誕生，經巴黎芳登廣場的路易威登珠寶工坊悉心打造。

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