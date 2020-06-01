由資策會產業情報研究所（MIC）主辦的第33屆春季線上研討會《蓄勢》於6/1，同步發布超過40個議題，解構「後疫情時代」產業機會與挑戰，以及2020年10大重點垂直應用領域商機。首場高峰會由MIC詹文男所長邀請三位業界專家，臺灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽、佳世達科技董事長暨執行長陳其宏，與鴻海集團董事長劉揚偉，深度探討「新冠肺炎疫情對全球產業所帶來的破壞與創新」議題。

高峰會聚焦產業界最關注的未來議題，包括「供應鏈是否走向在地化與區域化的布局」、「數位轉型」、「臺灣產業接下來如何整合與布局新興產業」與「臺灣企業須做好的準備」等議題，為臺灣產業在後疫情時代所面臨的諸多挑戰，找出關鍵解答與戰略建議。

針對全球供應鏈變化，李詩欽在對談中發表觀點，近年全球供應鏈逐漸從中國大陸移往14個低成本國家的大趨勢不變，供應鏈確實出現在地化趨勢，但李詩欽援引專家觀點，認為因應衝擊，儲備更多庫存與進行臨時性調整，將比加速移動來得更重要與更節省成本。

除此，李詩欽也點出未來10年，臺灣資訊電子上下游企業最重要的一戰是5G，而企業數位轉型的急迫性在後疫情時代將更明顯，當前中小企業最需要先達成數位化上雲端的目標，才能談後續的數位優化，乃至數位轉型。

陳其宏則點出，受到美中貿易戰與疫情衝擊，確實供應鏈朝向分散風險發展，但預估長期仍將回歸以「成本」為核心考量的布局導向。關於未來企業整合，陳其宏認為口罩國家隊合作是很好的案例，臺灣仍有許多「隱形冠軍」需要更有效被串連，未來如何組聯盟甚至大平台化，讓資源運用有效且不重複浪費，將是臺灣產業是否能在後疫情時代，有國際競爭力的致勝關鍵。

關於給臺灣企業的「超前佈署」建議，劉揚偉則認同，打群體戰是未來不可避免的策略，過去幾十年以生產為主的思維，隨著環境改變已發生轉變，下一役在於臺灣如何善用最重要的競爭資源「人才」，隨著全球疫情帶動各種遠端相關趨勢，未來地域與空間因素將更不受限制，應開始思考如何以人才結合技術，透過不同商業模式輸出至全球。

詹文男最後總結，疫情終會過去，關鍵在於是否能從中擷取經驗，並掌握後疫情時代系列商機，透過臺灣人才與產業經驗的既有優勢，共同為提升臺灣產業競爭力努力。

(工商 )