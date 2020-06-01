陳立農與金曲歌后徐佳瑩合作新單曲〈一無所知〉，兩人談到對方，徐佳瑩笑說，對陳立農的第一印象竟是來自公車應援廣告！「我第一次看到他，是粉絲在公車廣告上寫『祝陳立農生日快樂』，我內心還覺得好羨慕，心想好好哦，可以被這樣祝福。」後來聽到陳立農的歌聲，徐佳瑩大感驚艷，還問製作人「這真的是農農的聲音嗎？」

兩人在MV中，飾演幼時曾經相遇、心靈相通的青梅竹馬，即使對方不在身邊，仍然能夠藉由頻率進行對話。MV由導演Vera Solaris執導，運用女性視角觀點，將拍攝畫面搭配電流科幻特效，讓整支mv如秾纖合度般協調，也讓兩人在畫面的搭配上恰如其份。徐佳瑩誇讚陳立農不僅具備偶像的顏值、更有實力派的歌聲，而陳立農也許願，有了Lala的「加持」，希望有機會與金曲獎結緣。

另外，陳立農的姪子也在〈一無所知〉MV中客串一角，現場看過他的工作人員都認為姪子顏值超高，就連前輩黃子佼都曾大讚可愛，想要搶先簽到自家旗下。

2019年，陳立農正式加入全球最大音樂集團—環球音樂集團，為籌備新專輯，環球音樂與傳奇星娛樂傾全華語業界頂尖陣容，製作團隊包括金曲獎認證的製作人陳建騏與剃刀蔣、天王天后御用作詞人葛大為、全才創作新流派的王子、走心抒情作曲長才劉胡軼，和多位專業音樂人，為陳立農打造全新首張個人專輯。陳立農的首張個人專輯《格格不入》已於日前數位發行，專輯上線後12小時銷售量突破4,530,000首，粉絲認真經營「農業」創下驚人數字。

陳立農推出全新首張個人專輯《格格不入》。（環球唱片提供）

陳立農推出全新首張個人專輯《格格不入》。（環球唱片提供）

陳立農與徐佳瑩合作單曲〈一無所知〉。（環球唱片提供）

陳立農與徐佳瑩合作單曲〈一無所知〉。（環球唱片提供）

陳立農推出全新首張個人專輯《格格不入》。（環球唱片提供）

陳立農與徐佳瑩合作單曲〈一無所知〉。（環球唱片提供）

陳立農與徐佳瑩合作單曲〈一無所知〉。（環球唱片提供）

陳立農推出全新首張個人專輯《格格不入》。（環球唱片提供）

(中時 )