任職北市某老人安養中心的黃姓照護員與印尼籍同事，去年10月攙扶90多歲老婦下床時，不慎讓老婦跌落地面，致老婦頭部受創，送醫不治，台北地檢署1日依過失致死罪嫌起訴2名照護員。

檢方調查，去年10月20日，黃及印尼籍同事，準備幫90多歲的老婦洗澡，攙扶行動不便的老婦下床時，一時疏忽讓老婦從床上跌落地面，2人雖立刻將老婦送醫，但老婦仍傷重不治，事後老婦家屬與2人調解破局，對2人提告。

檢方調查時，2人坦承犯行，檢方今依過失致死罪嫌起訴2人。

(中時 )