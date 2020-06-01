2照護員扶9旬老婦下床 不慎讓老婦撞破頭死亡被訴 12:232020/06/01 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北檢(陳志賢攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 任職北市某老人安養中心的黃姓照護員與印尼籍同事，去年10月攙扶90多歲老婦下床時，不慎讓老婦跌落地面，致老婦頭部受創，送醫不治，台北地檢署1日依過失致死罪嫌起訴2名照護員。 檢方調查，去年10月20日，黃及印尼籍同事，準備幫90多歲的老婦洗澡，攙扶行動不便的老婦下床時，一時疏忽讓老婦從床上跌落地面，2人雖立刻將老婦送醫，但老婦仍傷重不治，事後老婦家屬與2人調解破局，對2人提告。 檢方調查時，2人坦承犯行，檢方今依過失致死罪嫌起訴2人。 (中時 ) #老婦 #檢方 #罪嫌 #10月 #地面 也許您會感興趣 社會熱門新聞 她將過世嬤遺體藏冰箱16年 爽領500萬老人年金 - 社會 國1驚見穿雲箭！白色特斯拉直衝 大貨車遭穿肚 - 社會 里長娘撿回舊鐵櫃1年後赫見百萬金磚 物歸後代 - 社會 女孩海邊撿到巨大「綠貝殼」 父激動大叫：發財了 - 社會 新娘「露背婚紗」秒殺全場 一轉身全驚呆：女神級大美人 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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