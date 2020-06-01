交通部去年核定「國道1號汐止交流道增設南下入口匝道」計畫，新北市府為符合高速公路增設及改善交流道原則，於2月初啟動「康寧街拓寬工程」，將匝道旁的康寧街從10米拓寬成14米，2線增為4線道，8月完工，經費1億6750萬，侯友宜1日視察時表示，康寧街拓寬是改善汐止交通重要的第一步，除加速高速公路匝道的推動，也能效紓解當地塞車情形。

康寧街連結伯爵山莊、日月光等大型社區，更是周遭8里數萬人上下班的主要幹道，但該處無連結國道相關匝道，若要上高速公路，必須得繞至國道側在上匝道，尖峰時段幾乎天天塞，交通部去年終於提出解方，核准增設匝道計畫。

侯友宜表示，因交流道周遭必須保持交通順暢，拓寬康寧街便是增設匝道的第一步，除可加速高速公路匝道的推動，還能有效改善尖峰時段的壅塞情形，盼工務局能盡速完工。

新北市養工處指出，為符合高速公路增設及改善交流道原則，此工程將會把康寧街從10米擴寬成14米，2線道曾為4線道，總長為880米，並趁著這次施工，改善周遭人行道、公共設施配置等問題。

(中時 )