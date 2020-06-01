「鐵拳」泰森(Mike Tyson)暌違15年回歸擂台，他本來只想練練身體打個慈善賽，現在卻愈炒愈大，WBC總裁甚至慫恿泰森去挑戰重量級拳王寶座，也就是跟「世界最強男人」泰森福瑞(Tyson Fury)來一場冠軍賽！

福瑞的父親以「泰森」給他命名，他最終不負眾望坐上世界拳王(現任WBC重量級冠軍)，被認為是當今力量與技巧最全面的重量級拳手。福瑞當然同意泰森的挑戰，儘管話題性十足，但老泰森53歲了，狀態再好也有風險。

WBC臨時冠軍懷特(Dillian Whyte)說：「這很好笑，他們3年來不讓我挑戰拳王，現在居然要讓一個53歲的去打31歲的？萬一他死在擂台上呢？這個運動已經背負許多汙名了，沒必要再添一樁。」

老拳王佛爾曼(George Foreman)昔日曾以45歲之齡與發福的身軀擊倒了27歲拳王摩爾(Michael Moorer)，震驚拳壇。畢竟福爾曼的優勢在於身高與超強力拳頭，泰森雖有重拳但體型很小(178公分)，福瑞則是206公分的巨漢。

懷特說：「泰森的力量仍足以打趴很多人，但在這個年紀，身體已經跟不上自己的眼睛。他是個活生生的傳奇，他不需要這樣。我們不知他的財務狀況，但他想測試自己，找個生猛的小夥子對打不算一個好方法，我擔心他因此受傷。」

(中時電子報)