女神楊丞琳與金曲新人王李榮浩相戀多年，去年關係升級，正式結婚成了夫妻，婚後最受關注的，就是肚皮的動靜，而因為疫情關係，小倆口自年後就分隔兩地，沒想到日前楊丞琳玩網路遊戲，被預言「會懷孕」，當下真實反應曝光，引發熱議。

楊丞琳被預言疫情後懷孕，本人都驚呆。(取材自李榮浩、楊丞琳IG)

楊丞琳平時就很積極經營社群，疫情期間更開設了YouTube頻道，跟粉絲互動、分享生活，而平常很喜歡嘗試新的網路玩意兒的她，昨天在IG限時動態貼出「轉盤遊戲」實況，猜她「疫情後會○○」，有吃土、環島、征服宇宙等眾多選項，偏偏她轉到了「疫情後會懷孕」，這答案讓原本笑得輕鬆的她，瞬間藏不住真實情緒，一臉震驚。

事後楊丞琳也發表玩轉盤的感想，直呼：「這趣味遊戲怪嚇人了」，粉絲則直呼太期待，甚至熱心標記了「老公」李榮浩跟「送子哥」青峰，要他倆「在各自負責的領域都努努力」，眾人一致敲碗，希望預言快實現。

(中時電子報)