教育部將編列經費補助全國公立小學及幼兒園進行遊戲器材檢測、改善及更新，中華民國幼教聯合總會今天發表聲明指出，「兒童遊戲安全」全國公私立幼兒園幼兒家長都重視的議題，因此教育部也應該補助私幼業者改善遊戲器材。

衛生福利部於2017年1月通過的《兒童遊戲場設施安全管理規範》，全台所有的兒童遊戲場設施設置者要在3年內，即2020年1月前檢具專業檢測機構出具之安全檢測報告，並向主管機關完成備查。

惟因全國專業檢測機構不足，且過程繁瑣、所費不貲，除找專業檢測機構需檢測費，若檢測結果不符標準，還另需改善費用，甚至要拆除並重購整套遊具，種種困難導致國小及幼兒園兒童遊戲場截至2020年1月的備查率僅15％，衛福部因此將備查期限延長3年，至2023年1月前要完成備查。

同時，最近立法院教育及文化、財政委員會聯席會議張廖萬堅委員等6位委員，臨時提案：為保障兒童身心健康發展，並使全臺遊具皆能順利符合標準，爰建請教育部規劃專案，寬籌經費協助各縣市政府教育局儘速完成遊戲器材檢測、改善及更新，並避免使用罐頭遊具。

日前教育部國教署長彭富源表示，經費部分，公立幼兒園（2444園全額補助）、準公幼訂有補助計畫（1098家6成補助）、公立國小也已向行政院專案爭取經費，預定二年半內完成。

中華民國幼教聯合總會表示，全國尚有私立幼兒園（3015園未加入準公共化幼兒園），卻無此項補助款，再者準公幼也只是補助6成，私立幼兒園須自籌4成經費，並非同等公立幼兒園之全額補助，幼兒教育經費資源未能公平分配，至2023年1月前恐將面臨全面性拆除的困境。

中華民國幼教聯合總會請教育部重視全國幼兒園之幼兒遊戲安全，於109學年度公平一致補助全國各公私立幼兒園「遊戲場設施設備修繕或汰換」經費（3015園，補助最高50萬元，合計約15億元）。

(中時 )