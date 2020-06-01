據IPO早知道消息，已於28日通過港交所聆訊的網易1日將為在港二次上市開啟簿記建檔，並在2日至5日進行公開招股，11日將正式在港交所掛牌上市。這就意味著，網易將成為繼阿里巴巴之後，又一家同時在美股和港股同時上市的大陸互聯網巨頭。

大陸自媒體《IPO早知道》報導，本次網易香港二次上市的發行價上限為每股126元（港元，下同），集資規模至多達到26億元，較稍早前預計的10到20億美元進一步增加。中金、瑞士信貸和摩根大通擔任聯席保薦人。

此外，網易已引入另外9家投行協助上市承銷，包括瑞銀、農銀國際、建銀國際、招銀國際、華泰金融等，也就是總計至少12家投行將共同負責承銷事宜。

5月29日午間，港交所官網披露了網易通過聆訊後的招股說明書，與此同時，網易創始人兼CEO丁磊的致股東信也曝光，這也是網易在那斯達克上市20年以來，丁磊發布的首封致股東信，題為《相信熱愛的力量》。

丁磊在信中提到，到今天，網易的股價無論是提升倍數，或是年複合增長率，都有良好的表現，網易每季為股東分紅，也已經堅持了6年，這是一個好的趨勢，它代表了我們與投資人分享成長的意願，也代表了網易仍像少年般蓬勃與充滿活力。

網易於20世紀90年代末以典型中文門戶網站起家，並推出了至今仍在蓬勃發展的媒體及電子郵件服務；2001年，網易的戰略擴展到線上遊戲業務領域，根據App Annie的數據顯示，按去年iOS及Google Play綜合用戶支出計算，其現已成為全球第二大移動遊戲公司。

2006年，網易推出有道業務，後已成為在紐交所上市的智慧學習平台；2013年推出音樂流媒體平台網易雲音樂；2016年，網易開設電商平台嚴選，目前也已成長為一家主流的自有品牌商品平台。

丁磊更在致股東信中表示，網易接下來將主要聚焦四件事：建立一個有自我進化能力的組織；做更多讓團隊驕傲的產品；堅定地推進全球化戰略；以及推動資源更普惠。

對於在香港二次上市，丁磊的觀點是，立足於這個熟悉無比的市場，離網易的用戶更近，熱愛將迸發出更大力量。

(旺報 )