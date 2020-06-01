資策會MIC主辦第33屆春季線上研討會《蓄勢》於6/1，同步發布超過40個議題，其中一場高峰會由MIC副所長洪春暉與三大領域研究中心主任，資深產業顧問張奇、產業顧問楊中傑與王義智對談，探討「從全球疫情看資通訊市場發展暨產業價值鏈重組」議題，聚焦資通訊產業、電商及新興服務等焦點。

關於疫情衝擊供應鏈，張奇表示，在中國大陸的通訊產業鏈逐漸復工，然而廠商仍面臨三大挑戰，一是疫情影響美國消費市場，後續訂單能見度不明確；二是成本增加，部分國家防疫政策導致物流成本上升，也造成轉單搶料現象，物料成本微幅上揚；三是斷鏈風險，特別是手機部分零組件。楊中傑提到，資訊產業廠商同樣受到物流成本影響，主要是空運物流成本上升約2~3倍，臺灣品牌廠商能否支應值得關注，預期六月過後空運成本應有緩解機會。

展望2020下半年資通訊產業，楊中傑表示，須慎防疫情、美中貿易戰等多重因素帶來的衝擊，雖資訊電子產品表現不樂觀，但伺服器產業商機值得關注，特別是數位經濟、虛擬活動、影音遊戲、電子商務應用及雲端需求崛起，驅動持續性建設需求。張奇指出，觀察到疫情期間電信寬頻流量上升約1成5至3成5，是否吸引新興應用服務業者進行投資值得觀察。下半年手機市況，將聚焦美、中、印三大市場的復甦，目前中國大陸市場約復甦7成，印度市場7~8月有望復甦，不過疫情衝擊美國消費市場，加上手機品牌蘋果5G手機至少遞延一季以上，估計仍會受到影響。

關於產業鏈轉移議題，楊中傑指出，現在愈多人開始思考過去所謂的全球化布局其實是中國化布局，產業應試想若到2030年，當中國大陸製造產能只剩下供應本土市場所需時，屆時全球製造樣貌為何，並去思考其中的機會與挑戰。

(工商 )