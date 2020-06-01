針對疫情對於電商與新興服務的衝擊與機會，以及後疫情時代商機，資策會MIC產業顧問王義智表示，疫情提供電商與新興服務如外送平台，一個快速鍛煉出最佳商業模式的機會。除此，疫情期間所改變的生活型態，如消費者行為轉變，包含新網購、數位學習課程用戶大量湧入，以及購買類別、大筆金額消費等更勇於嘗試，預估全年數位經濟仍樂觀。針對企業端，在經歷過遠距辦公經驗，已開始思考將遠距辦公作為企業標準配備，雖需投資更多雲端與基礎建設成本，但長期將有助於精簡成本。

資策會MIC主辦第33屆春季線上研討會《蓄勢》於6/1，同步發布超過40個議題，其中一場高峰會由MIC副所長洪春暉與三大領域研究中心主任，資深產業顧問張奇、產業顧問楊中傑與王義智對談，探討「從全球疫情看資通訊市場發展暨產業價值鏈重組」議題，聚焦資通訊產業、電商及新興服務等焦點。

MIC表示，未來具長期發展潛力的新興應用，包含智慧醫療、智慧零售、無人運送載具，以及遠距辦公帶來的資訊安全機會。王義智指出，其中，遠距辦公所串起的科技產業鏈，包含資訊服務、軟體、雲端、辦公設備與規劃，甚至是企業的永續維運顧問服務，未來應思考如何建構「韌性企業」，甚至擴大到足以支撐臺灣的「韌性經濟」，是值得思考的發展方向。

洪春暉總結，疫情只是開始，產業現階段應開始思考超前部署，而超前部署的關鍵點就在於從後疫情時代世界的變與不變切入，觀察可能的新興應用與數位經濟商機，並掌握疫情對人類行為模式所造成的長期影響，或所發展出的新模式。

(工商 )