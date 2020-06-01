台灣彩券端午節加碼就從今（1）日起，另該公司宣布將於6月2日推出2款全新刮刮樂「金好中」及「黃金滿屋」，其中「金好中」中獎率逾50％，名符其實真的很好中獎，平均兩張就會有一張中獎。

台灣彩券表示，「金好中」票面設計在傳達心願達陣的好兆頭外，除了總中獎率高達50.11％之外，也首次規劃55個頭獎新臺幣55萬元歡慶即將到來的端午節。6月2日還有一款「黃金滿屋」是一款全新益智延長型玩法的刮刮樂，一步步尋找號碼的過程充滿刺激，頭獎200萬元共有5個。

台彩表示，此次發行的2款新品每張售價均為200元，也因應去年12月起中獎免稅門檻提高的政策，分別規劃了3,000元、2,500元的獎項，希望為民眾的防疫新生活帶來刮獎小確幸，2款新品總獎項超過338萬個，總獎金逾10億元。

至於台彩端午加碼1日首先登場的是「今彩539」和首度加碼的「39樂合彩」。「今彩539」自6月1日起至6月13日連續12期，頭獎單注獎金從原本的800萬元提高到1,000萬元，單期頭獎總獎金上限也一併提高到3,000萬元，活動期間若單期頭獎中獎注數超過3注，則依中獎注數均分頭獎總獎金3,000萬元。

至於「39樂合彩」則是在今年首次加碼「二合」玩法， 從6月1日至6月13日「二合」玩法單注獎金從1,125元提高至1,500元。台彩表示，惟為避免開出熱門號碼造成獎金支出過多影響公益彩券盈餘，「39樂合彩」之「二合」玩法每期每組選號均設有銷售注數上限3,000注，想中獎的民眾動作要快。

另外，台彩「大樂透」加碼1億元將於6月9日加開100組促銷獎號，台彩說，民眾購買6月9日當期開獎的「大樂透」除了可以對例行開獎的頭獎至普獎的獎項外，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號（01~49號，每組開出6個號碼），就可以獲得100萬元獎金，但若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分。若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，消費者可繼續購買下期「大樂透」，直到「100組100萬元」獎項皆有人中獎或至7月10日活動結束為止，本活動的對獎方式為「買當期、對當期」，無法跨期對獎。

(工商 )