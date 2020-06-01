美國非裔男子遭白人警察壓頸喪命，點燃全美民眾怒火，最新監視器畫面曝光，男子疑似在警車內就遭到警方痛毆，另一名員警則在一旁冷眼旁觀。

美國非裔男子遭白人警察壓頸喪命，點燃全美民眾怒火，最新監視器畫面曝光，男子疑似在警車內就遭到警方痛毆，另一名員警則在一旁冷眼旁觀。

明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）上月25日因使用假鈔購物被捕，最後遭白人警察以膝蓋壓頸長達9分後喪命，畫面震撼全球，引爆全美各地示威抗議。

不過根據美國新聞網站「Insider」、「TMZ」報導，美國知名維權人士金恩（Shaun King）日前在個人Instagram帳號放上一段新影片，質疑佛洛伊德被警察制伏之前，很有可能在警車內就已經被毒打一番。

約20秒的畫面顯示，4名警察、分別倆倆站在警車兩邊，警車後座兩邊的車門敞開，3名員警靠向車內，似乎在車內拉扯什麼，右邊的員警左腳向後壓在人行道上，不斷用力伸直，車門也明顯晃動，之後他又匆忙跑向左邊車門，畫面可見左邊的員警不斷拉扯車內的人，右邊另一名員警則雙手插在口袋裡，站在一旁觀看整個過程。

金恩在貼文指控警察在車內毆打佛洛伊德，另一名警察則在一旁冷眼旁觀。

目前尚無法確認警察是否毆打警車內的佛洛伊德，「Insider」認為警車內確實有掙扎，甚至是「扭打」或「小衝突」（scuffle），「TMZ」則指警車後座有明顯的「肢體衝突」（physical altercation）。

根據BBC報導，佛洛伊德被警察上銬、帶上警車後，曾表明自己有幽閉恐懼症（claustrophobic），因此開始掙扎，最後摔在地上。

(中時電子報)