記憶體封測廠力成（6239）對今年營運後市展望樂觀，仍看好下半年營運可優於上半年，使全年營運維持成長表現、向上挑戰新高。力成近期股價漲多拉回，今（1）日開高後穩揚，最高上漲3.61％至100.5元，站回百元關卡，早盤維持逾3.5％漲幅。

力成2020年1～4月自結合併營收253.75億元，年增31.36％，續創同期新高。首季歸屬母公司稅後淨利16.33億元，雖季減21.6％、仍年增達55.1％，創近9年同期高點。每股盈餘（EPS）2.1元，改寫同期新高。

力成先前表示，由於各產品線需求仍相當強勁，第二季營運展望正向，預期營收可維持成長。公司預期，封裝稼動率將提升至80～85％、測試70～75％，系統級封裝與模組則因新產能開出、且須保持生產彈性，預期將降至80～85％。

力成董事長蔡篤恭表示，由於居家防疫帶動在家辦公及線上學習需求，PC、NB、數據中心及伺服器等需求帶動記憶體需求，使力成上半年營運受疫情影響不大，預期第二季營運可望較首季小幅成長。

對於下半年展望，蔡篤恭認為，仍需觀察新冠肺炎疫情發展態勢，以及美國升級制裁華為的影響及客戶因應動向。但仍看好下半年營運可優於上半年，使全年營運維持成長表現、向上挑戰新高。

(時報資訊)