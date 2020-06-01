美國總統川普在上周五提出有關中國對香港問題處理的回應措施，其威脅性較市場預期為和緩。周一日經225指數漲257.9點或+1.18%，為22135.8點，上升至近三個月來新高。東證一部指數漲7.68點或+0.49%，為1571.4點。母板創業股指數則上漲2%。

除了美中緊張關係，投資人近期關注於全球經濟重啟復甦的腳步，加上疫苗開發持續有新消息，目前市場處於樂觀觀望態度。然而美國近日出現警察壓制黑人致死，導致多個城市出現抗議和暴動，讓經濟樂觀的展望出現了陰影。

證券經紀類股上午漲2.3%，為交易所表現最好的分類。另外，隨著費城半導體指數上周五上漲2.65%的表現，日股的晶片製造相關個股也表現較好。

在個股表現方面，銀幕控股(Screen Holdings)漲5.3%，報5080日圓，東京電子上漲4.1%，報22370日圓，測試設備廠愛德萬(Advantest)大漲6.4%，報5660日圓。

(時報資訊)