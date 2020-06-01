美中兩國之間的緊張局勢，以及美國各地持續升高的反種族歧視示威抗議活動，令投資人擔心才剛要走出新冠肺炎疫情危機的經濟恐再遭打擊，在避險需求帶動下，周一黃金價格走高。

目前黃金現貨價格上揚0.72%，報每盎司1,738.7209美元。美國黃金期貨價格幾近持平，報1,751.9美元。全球規模最大的黃金ETF－SPDR Gold Trust，截至上周五持有之黃金增加0.3%，為1,123.14噸，亦反映出市場情緒。

在北京當局通過港版國安法後，上周五美國總統川普召開記者會宣布美國將取消香港享有的特殊待遇。雖然川普並未提到最令人擔憂的美中第一階段貿易協議，但兩大經濟強權後續的政治與經貿角力應無可避免。

另外，「弗洛伊德之死」所引爆的示威活動轉趨暴力，美國數十個城市已宣布實施宵禁，以避免警民暴力衝突進一步升高，並阻止趁亂打劫的暴行。而大量示威群眾聚集且未戴口罩，亦令人擔心新冠肺炎疫情恐再次爆發，讓之前所做的防疫與解封努力付諸流水。

(時報資訊)