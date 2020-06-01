兩岸關係近期隨著美、陸關係緊張以及疫情影響，而隨之升溫，也引起台灣兩岸學者關切後續發展，政大東亞所名譽教授丁樹範受訪時被問及「大陸是否會對台動武？」他分析，陸方應會「聽其言、觀其行」。

據港媒《中評社》今(1日)報導，丁樹範近日受訪表示，去年2019年大陸國家領導人習近平在「告台灣同胞書40周年」上的講話，就是他任內對兩岸關係、對台政策的大政方針，因為他希望在其任內，能完成兩岸統一的大目標。

丁樹範分析指出，「站在北京的立場，是不管台灣的態度如何，認不認同九二共識也不是重點」，「只要拒統就是台獨」，所以現在對國民黨、民進黨的看法，都認為是在推台獨。

他也表示，陸方作法等同把國民黨和民進黨愈推愈近，因為在台灣有選舉制度，主流政黨兩岸論述若不偏向獨的言行，至少要表達「拒統」，但北京立場是「拒統」就是「台獨」，這等於把國民黨愈推愈遠，但明顯北京並不在意。

丁樹範最後更研判「大陸是否會對台動武」可能，他認為，還得看蔡英文總統未來四年的兩岸政策怎麼做，因為大陸會「聽其言、觀其行」。

(中時電子報)