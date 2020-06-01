周一(1日)公布5月財新中國PMI為50.7，不僅優於市場預期，更創 2 月以來新高，顯示大陸經濟逐漸從新冠肺炎疫情影響下走出，甚至成為全球首批復甦的國家。相較於歐美大多數仍陷入經濟衰退的窘境，美國初領失業金累計人數更突破4000萬人，預料本周公布的美國失業率將公布20%恐怖數據，專家認為，未來大陸經濟影響力，連美國都無法忽視。

據CNBC報導，美國總統川普表示，由於北京當局通過港版國安法，將開始積極掌控香港內政，這代表香港已經失去自治的地位，所以取消給予香港的經濟特殊待遇。不過，香港相較於大陸，仍然是一個言論自由，與國際金融標準接軌的城市。

研究公司Gavekal Dragonomics分析師去年8月報告中表示，2016年，美國在華業務銷售額超過4500億美元，而大陸在美銷售額不到500億美元，顯見陸美對彼此的依賴程度不一，同時也造成美國巨大的貿易逆差。如今，就算大陸經濟受到貿易戰以及疫情衝擊，仍是個龐大且誘人的市場。

在川普宣布制裁香港後，北京當局也強烈回應，不會受到美國的任何行動壓迫，《經濟學人》情報部（EIU）亞洲區域總監Tom Rafferty表示，陸美貿易戰已經從科技戰一路打到金融戰，雙方競爭也趨於白熱化。未來存在的最關鍵問題，就是美國還願不願意參加多邊組織。

此外，北京當局在全球各地動員由外交官激烈措辭的攻勢，讓大陸發聲管道不再被美國掌控。大陸智庫也指出，美國不能期望北京像20到40年前一樣安靜。不過，大陸經濟本質上的問題仍存在，改革經濟體制刻不容緩，加上陸美之爭已經演變長期對抗，不能期待下一任總統上任，陸美關係能重修舊好。

大陸美國商會長Alan Beebe表示，北京當局已經指示，釋出更多刺激經濟政策，用以支持中小型企業發展。香港美國商會長Tara Joseph表示，川普的言論不代表美企將迅速從香港撤離，對於如何撤銷香港的特殊待遇，仍有許多未解的事情要處理，只要外企在這時得到更多確切訊息，在這時刻都相當有幫助。

大陸歐盟商會會長Joerg Wuttke表示，為什麼我們與大陸進行更多接觸的原因，與大陸多邊交流幫助他們在華取得更多利益。

面對美國制裁，北京當局也聲稱擁有不可靠實體清單這項回擊工具，但這項宣言也從去年5月底喊到現在沒有執行。上海美國商會長Jeffrey Lehman表示，這時候所有人都感受到全球化所帶來的好處。

(中時電子報)