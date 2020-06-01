大陸近年行徑諸多爭議，根據英國《週日快報》報導，英國內閣已在討論擴大支持臺灣，甚至可能在5年內承認台灣主權。外交部今天表示，已注意到相關報導。近年來臺英關係不斷增長，但不會就這則報導本身作出評論。

英國週日快報獨家披露，鑑於中國破壞英中承諾、侵蝕香港自治，以及對臺灣的武力威脅有增無減等情況，英國內閣首長正在考慮如何進一步支持台灣，甚至可能在五年內挑戰北京，正式承認臺灣主權，「若中國繼續目前的發展軌跡，我們最終決定承認台灣，並與各國共同保護臺灣，也不用感到驚訝」。

外交部發言人歐江安表示，有關英國媒體報導，據傳英國政府內部討論在5年內承認臺灣事，外交部已注意到相關報導。

她說，外交部強調，近年來臺英關係不斷增長，在各項領域都有實質進展，未來我們將持續強化與包括英國在內的理念相近國家的廣泛合作。外交部不會就這則報導本身作出評論。

(中時 )