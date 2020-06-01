馬沙溝遊憩區在封園2年後，由新業者接手，將打造為海洋休閒運動度假中心。(莊曜聰攝)

馬沙溝遊憩區的烤肉區重新整修完成。(莊曜聰攝)

馬沙溝遊憩區的露營區，也可讓露營車進駐。(莊曜聰攝)

今年國慶煙火在台南，候選點之一將軍漁港旁的馬沙溝遊憩區也拚6月底開放。(莊曜聰攝)

今年國慶煙火將在台南市舉行，將軍漁港成了市府提報的建議地點之一，當地民眾相當期待，鄰近將軍漁港，因整修封園2年的馬沙溝遊憩區，也傳出有新團隊接手，將於6月25日重新開放，除了海水浴場的戲水功能外，更結合露營設施，要打造成濱海的休憩新據點。

位於台南將軍的馬沙溝濱海遊憩區，是台南沿海唯一合法的海水浴場，近年則是「一見雙雕」藝術季沙雕的主要場地，每年活動期間都吸引不少人潮，2018年起因內部整修，停止對外開放，雲嘉南濱海國家風景區管理處將內部重新規畫，設置露營、烤肉等區域，完工後上網招標，在今年4月底由新業者得標。

據了解，得標業者有相關經驗，是澎湖縣知名景點隘門沙灘的委外廠商，接手3年來成績不錯，希望這次能複製成功經驗，讓馬沙溝成為結合海洋休閒、運動及度假的中心；業者指出，將以原地海沙堆砌成觀景平台，讓遊客能飽覽海景，也引進太陽能的沙灘躺椅，夜間還能觀星、吹海風，帶動露營風潮。

雲管處處長徐振能表示，之前馬沙溝沙灘受到人為設施、氣候變遷、海平面上升、颱風暴潮等影響，沙洲出現流失狀況，經過2年時間休養生息，沙灘也再現生機，整修後的露營區有淋浴間、公廁、照明等設施，植栽綠美化也現成果，業者接手後重新開放，趕上疫情趨緩、防疫、安心旅遊上路，希望能再帶動一波觀光熱潮。

(中時 )