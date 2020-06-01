為迎接6月7日全國大解封，林務局今宣布於網站上首度開賣全國12處國家森林遊樂區與烏來台車的電子門票，並推出優惠活動促銷，使用網路購票除享有免收停車費的優惠外，還可享最高66折的門票優惠。

林務局自今日起於森林好好玩購票網站、Klook、KKday以及雄獅旅遊等線上通路開賣太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南等12處國家森林遊樂區與烏來台車門票，讓民眾不用再到現場排隊購票。

林務局表示，透過森林好好玩網站或是其他平台購票均用QRCode電子門票，民眾購票後會收到e-mail信件，內涵QRCode，到遊樂區時可直接由工作人員感應驗票快速進場，另外在12月31日前購票使用，則可享最高66折的優惠，以及免收停車費的優惠。

不過墾丁國家森林遊樂區的門票價格更殺，在9月25日前使用購買、使用均可享全面半票優惠，原價150元的全票僅需75元，算是相當超值的選擇。

(中時 )