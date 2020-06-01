高雄市長韓國瑜罷免案盡入倒數計時，但有韓粉記起今天是韓國瑜在台北凱到造勢的大日子，便在一挺韓粉專分享一張「雨中背影哥」照片，讓許多韓粉看到這張照片大噴淚！

《韓國瑜蔚藍中華守護聯盟》臉書。（摘自《韓國瑜蔚藍中華守護聯盟》臉書）

韓國瑜罷免案將在6月6日登場，有一韓粉在臉書《韓國瑜蔚藍中華守護聯盟》粉專中，分享一張韓國瑜去年6 月1日參加凱道造勢活動，一張「雨中的背影哥」的照片。該韓粉並留言，「不離不棄，去年今天」。

韓國瑜去年6月1日參加凱道造勢活動， 聚集30萬名身穿紅衣韓粉參與。猶記得在活動未開始時，當時台北下起傾盆大雨，但有位韓粉，卻在大雨中腰直地坐在椅子上，並守護一支國旗，這張「雨中的背影哥」照片瘋傳，讓許多韓粉感動落淚。

此時，有韓粉再度分享這張背影照，讓許多韓粉噴淚表示，「堅持我們的信念」、「真的很讓人感動」、「風雨無阻」、「唯一支持韓國瑜」、「我挺韓我驕傲」！

網友留言。（摘自《韓國瑜蔚藍中華守護聯盟》臉書）

(中時電子報)