本刊在上個月16、23兩日晚間10時許，連續2次直擊網路社團「烏特邦」在台北市錢櫃中華新館10樓「121總統包廂」舉辦將近80人的淫亂派對。報導刊出後，錢櫃不但發聲明指「報導未查證」，經理在警訊時竟還辯稱「活動地點並非發生在中華錢櫃」；但畫面會說話，本刊早在參加淫趴的男女準備進入中華錢櫃前就已開始側錄，包廂內男女裸舞、口交等也都全程蒐證，無法理解錢櫃經理為何作偽證？

烏特邦在錢櫃舉辦淫趴活動遭本刊踢爆後，烏特邦負責人「韓大特」第一時間就刪除line群組內所有活動照片，還在Twitter上貼文強調，「包廂應該是屬於私人空間，到時候會問律師看看」、「三觀不同，不代表對錯，也真心希望不認同但不要攻擊。」韓大特還表示，「樂意配合警方調查」，中正一分局獲知後，也依《妨礙風化》罪方向偵辦，當晚警方也到中華錢櫃進行臨檢。

包廂內男女喝多後，有女子直接當場為男子口交。（圖／本刊採訪中心）

上月27日晚上8時許，韓大特到轄區博愛路派出所說明，但對於事件本身避重就輕，僅向警方供稱，「當時只是約大家唱歌、喝酒」，當天大家酒酣耳熱之際陸續發生「脫序行為」，雖然想要上前阻止，卻已經來不及了。而中華錢櫃當天值班幹部赴派出所說明竟也睜眼說瞎話稱，「活動內容並非發生在中華錢櫃」。

但事實上，本刊在進入中華錢櫃大廳前就已經開始側錄，證實中華錢櫃未落實實名制、且參加烏特邦的男女進入包廂內不久後行為就開始脫序，錢櫃不但未盡監督責任，還對包廂內的猥褻行為視而不見，如今甚至到派出所做偽證。

律師劉文瑞提醒，若是民眾揪團包下KTV包廂，向其他民眾收取費用，在包廂提供全套、半套性服務，可能會涉犯《刑法》231條，意圖使男女與他人性交、猥褻罪。

本刊致電錢櫃總公司，接電話的客服人員僅表示，發言人不在公司，會將記者問題上報給公司，但本刊再度致電，該名客服人員僅表示，已經到警局報案，還要記者不要再打電話。隨即掛上電話。

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(中時電子報)