雲林縣長張麗善上午面對國民黨議員質詢時，證實農糧署不補助今年雲林辦全國農機展，轉而補助桃園市，議員林建鴻認為是藍綠問題，要求縣長張麗善抵制民進黨推的綠能政策。張麗善強調不放棄爭取補助，也會繼續辦。
雲林縣府主辦全國農機展今年將邁入第15年，林建鴻指出，農糧署今年不再補助雲林，轉而補助桃園，因為桃園是綠的執政，中央如果盡施小手段，針對太陽能等綠能申請案，縣府也不要核准，全部取消。
議員顏忠義和賴淑娞表示，農機展對雲林效益大，為什麼中央的補助今年會生變，縣府應該要盡最大力量爭取到。
縣農業處長魏勝德說，今年全國農機公會不願和縣府合作，農糧署也不補助，轉而補助桃園，但全國農機協會與資材協會願意合作，歷年參與的攤商，約有7成會留在雲林，加上許多新增的業者，所以去年共937攤位，今年可望破千攤。
議員李明哲表示，若以耕地面積看，補助辦農機展應該在彰雲嘉南花東等農業大縣，農糧署應說明何以不補助雲林？考量點是什麼？其實補助多少是其次，但對農業大縣的象徵意義重大。
張麗善說，農糧署已明確表示要補助桃園，不補助雲林，但是縣府至今仍不放棄，會繼續溝通爭取，不管有無補助，一定會繼續辦。
(中時 )
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