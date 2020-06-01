遠雄集團董事長趙藤雄涉犯掏空等5大弊案遭起訴，案件移審法院時，台北地院裁准5.5億元交保，定期向派出所報到。趙近期疑因跌倒受傷，須定期回診，故聲請解除定期報到，北院今開庭調查，檢察官表示強烈反對，法官庭末諭知候核辦。

台北地檢署偵辦遠雄5大弊案期間，趙藤雄遭羈押禁見，檢方2017年10月31日依貪汙等罪起訴趙，合併求刑24年，全案移審北院，法官裁准5.5億元交保，創下司法史上單一案件被告交保金最高紀錄，而趙的家人僅花費30分鐘就湊齊現金。

除交保外，法官並諭令限制出境、出海、住居，命趙藤雄每天上午8點至10點間，需赴吳興街派出所報到，據悉，趙藤雄先前因在家中跌倒，一度住院治療，近期幾次準備程序庭也請假未到，並聲請解除定期報到。

北院今開庭，趙藤雄的委任律師表示，可提供長子趙文嘉、次子趙信清2人各約1至2億元為人保，責付對象則由1位律師增加到3位，並依《刑事訴訟法》規定交付護照給法院，希望完全解除定期報到，若無法完全解除，則希望改為每週一下午4點至9點報到。

律師說，趙藤雄目前是由司機開車載至派出所報到，路程約20分鐘，他因身體狀況必須定期到醫院回診，不可能逃亡。如果檢方有錄影監控，可知趙除了醫院、派出所及來往路途，其餘時間都在家，沒有去過其他場所，若要確認有無逃亡之虞，可責成派出所打家用電話，趙都會接，這比報到更減人對人權的干預。

檢方則認為，趙藤雄雖有提供診斷證明書，但並非完全無法報到，「每日報到」仍有必要性，這已是考量趙的身體狀況，替代羈押的較輕微手段；趙近期請假未出庭，這期間公權力機關只能靠報到掌握他行蹤，強烈反對完全解除定期報到。

檢方說，若法院准予減少報到次數，建議每週至少仍得報到3次，且依趙藤雄有1、2百億元個人資產，應增加至少3億元「現金保」；另現行法律並未給予受責付人實際法律交果，若趙逃亡，受責付人只會受口頭非難，若法院准予責付，除趙本人3億元以上的現金保，每位受責付人應同時具保1億元以上，加強替代效力。

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(中時 )