JR紀言愷近日錄本周TVBS《地球黃金線》，討論新世代性能車款。愛乾淨的JR，把愛車當女友呵護，每天下車都要吸車毯，還要擦去方向盤上的指紋，更不准別人靠在愛車上，就怕有刮痕。不過也因愛車有道，後來JR準備賣車，周遭朋友都搶著競標。

除要求車子整潔度，JR對自己開車技術也很在意，轉彎或煞車都不能讓乘客有頭暈感覺，「前座有女友或老婆時，就不能恣意想踩油門就踩油門。」因為這種自我要求，他的開車技術甚至得到專業司機大哥的認可。已經當爸的他，也私下分享單獨開車載娃如何安撫寶寶妙招，像JR車上的安全汽座，都會固定夾一些玩具，也會適時拿米餅給女兒當點心來啃，「我女兒很特別，很安靜的話，她會吵，車子不移動她也會吵，所以我盡量讓車子保持移動，寶寶音樂她不聽，一直放R&B或嘻哈音樂，她反而會安定下來。」

因為珍惜愛車，主持人蘇宗怡不愛別人大力甩車門，「甩車門這件事，對我是大忌，會想說『你有必要拿我車子出氣嗎』？」現在她受老公影響，逐漸無法接受車上有食物味道，像她開車購物一定準備許多生鮮保冷袋，只要去買菜，碰上海鮮和肉類，就會用保冷袋將食物密封，避免車上有異味。

(中時 )