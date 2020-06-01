Apple、何嘉文、明杰近日錄衛視中文台《一袋女王》，分享「不聽專家言吃虧在眼前」的親身經歷。Apple不聽駕訓班教練教導，用雙腳控制油門跟煞車，結果在練習上坡起步時，下坡完全不減速，嚇到教練要她煞車減速，她一緊張卻踩到油門加速，直接撞上路樹，讓教練氣到直喊「這樣考試絕對不會過」！

而何嘉文當年去泰國巡迴宣傳唱片，不聽大師言，走了神祕通道，開場後覺得身上好像掛著一個「人」，硬撐到結束，發現大師緊盯著自己喃念「中了」，果然回飯店的路上，何嘉文吐到猛乾噁，大師為她做完法，坦言會疲累十天半個月，但不會有生命危險，最後她整個宣傳期都在生病。

阿松（左）、明杰大聊過去經驗。（衛視中文台提供）

明杰則跟同學一起做廣告編曲，花5天終於完成70幾軌編曲，但在等同學買飯回來的過程，他嘴饞吃了主機上的乖乖，等同學回來後做交件確認時，電腦卻瞬間當機，重新打開檔案整個不見，發現是明杰吃了乖乖惹禍，氣到差點打他。

(中時 )