本刊直擊專辦淫亂派對的團體「烏特邦」，巡迴在全台各地的錢櫃、或其他KTV包廂中舉辦多人的淫亂派對，本刊調查發現，烏特邦的領導人「韓大特」疑似與錢櫃員工關係匪淺，月前林森錢櫃發生大火，錢櫃全面停業檢修消防設備，韓大特還PO文炫耀，「北市跟台中的錢櫃員工特意來通知我，停業後續復業流程」、「錢櫃加油」、足見韓大特與錢櫃關係匪淺。

疫情指揮中心指揮官、衛福部部長陳時中要求連鎖KTV及酒店、舞廳等必須採實名制登記入場，但本刊直擊，錢櫃不但將實名制當馬耳東風，消費者隨便報上假名字就可輕鬆入內，甚至讓專辦淫亂派對的團體「烏特邦」，每天巡迴在全台各地的錢櫃包廂中，舉辦多達百人的派對。

4月28日，韓大特在Twitter以」空空」匿名PO文指，「北市跟台中的錢櫃特意來通知我，停業後續復業流程」。顯見他與錢櫃員工私下交情甚篤。翻攝韓大特twitter

報導刊出後，烏特邦管理員們隨即關閉群組，也將群組內活動照片全部刪除，而韓大特本人、以及中華錢櫃的店經理也遭警方約談，韓大特本人坦承確實在櫃舉辦歌唱活動，但脫序行為都事參加者個人所為，想阻止也來不及，而中華錢櫃的店經理則否認淫趴活動在中華錢櫃。

本刊調查，4月26日錢櫃林森店發生大火，造成錢櫃全面停業檢修，事發後2天，韓大特還在Twitter上發文為錢櫃打氣，「特別感謝每個擔心我們沒地方玩的朋友….錢櫃員工特意來通知我，停業後續復業的流程，也謝謝消防局朋友們的關心。」可見韓大特與錢櫃員工相交甚篤。

本刊致電錢櫃總公司求證，接電話的客服人員表示，發言人不在公司，會將記者求證問題上報給公司，但本刊再度致電，該名客服人員僅表示，已經到警局報案，要記者不要再打電話。隨即掛上電話。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)