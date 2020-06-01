台灣唯一的晚報聯合晚報吹熄燈號。文化大學新聞系主任胡幼偉感慨良多，當年，台灣所有報紙都是直排，沒人敢橫排，因為老共的報紙就是橫排的，然而，橫排的塊狀編輯，確實有利於快速組版，適用於搶時間的晚報發行。

胡幼偉說，他剛回台灣教書那幾年，也曾在聯晚二版的小短評欄目中撰寫若干時論。那時還未進入網路時代，要發表時事評論，向報社投稿，是主要發聲管道。在晚報上寫稿很刺激，上午傳稿過去，下午三點左右就可以在晚報上看到自己的文章，不像投稿到日報民意版，要到第二天早上才能看到自己的文章見報。

胡幼偉表示，說起聯晚，黃年（前聯合報社長）學長真的是功不可沒。創刊時，黃年兄尚在牛津大學攻讀政治學博士學位，王惕老一聲令下，年之兄就毅然回台，擔起聯晚重擔。黃年兄當時力主聯晚橫排，惕老曾經猶豫。那年頭，台灣所有報紙都是直排，沒人敢橫排，因為老共的報紙就是橫排的，那麼，在台灣，哪家報社敢橫排呢？然而，橫排的塊狀編輯，確實有利於快速組版，適用於搶時間的晚報發行。這就見到黃年兄的遠見。

他表示，有線電視24小時新聞台紛紛設立後，聯晚受到很大衝擊。報紙上的新聞，壽命只剩短短兩三小時。各台晚間新聞一出，就沒什麼人要看晚報了。之後，網路時代來臨，所有傳統媒體都受打擊，聯晚能撐到現在，已是奇蹟矣！

胡幼偉也回憶，聯晚是一份容易閱讀、版面美觀的報紙。它曾走過風光歲月，有相當的社會影響力。忝為它的短評作者群之一，我在此對聯晚致上最後的敬意與懷念！

(中時 )