目前桃園、台中、台南、高雄等四都已公布今年5月份買賣移轉棟數，四都總計10,913棟，年減20.1%，四都跟去年同期相比全數下滑，若5月與4月相比，四都總計月增2.0%，整體交易量略優於4月。大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，今年房市受新冠肺炎影響，市場交易在3月下旬開始反應明顯，買賣移轉棟數從4月份開始走跌，而4月份因磐石艦事件讓買方偏向觀望，且因交易從簽約、貸款到過戶登記約1個月左右時間，故5月買賣移轉反應出4月交易緊縮，不過各大不動產經紀業發布5月交易增加，推估今年6月買賣移轉棟數將上揚。

綜觀四都5月份買賣移轉棟數，桃園市3,183棟，月減4.0%、年減13.2%，台中市3,021棟，月增0.5%、年減27.0%，台南市1,676棟，月減1.2%、年減24.4%，高雄市3,033棟，月增13.0%、年減16.4%，5月買賣移轉棟數和4月相比，僅台中及高雄增加。郎美囡表示，台中市近期交易平穩，且重劃區先前推案陸續交屋，尤其西屯區及北屯區維持單月4百棟以上量體，故全市單月移轉量持平發展，而高雄市在部分區域有交屋量挹注，如橋頭區月增幅486.8%、仁武區89.9%，單月分別增加百棟，因此有大幅度的月成長。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，雖然買賣賣移轉棟數在4、5月份數據不佳，但疫情已緩和，市場也逐漸復甦，尤其央行降息帶動一波熱潮，海外回流資金及產業鏈布局態勢明顯，故不動產市場後市可期。

(時報資訊)