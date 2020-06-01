台中副市長陳子敬表示，市府各局處都非常優秀敬業，局處間也相當團結，市府會持續努力，回應市民期待。（盧金足攝）

台中市議員要求市府團隊硬起來，帶動建設讓市民肯定。（盧金足攝）

遠見雜誌公布縣市長滿意度民調，台中市長盧秀燕施政評比在六都中力爭上游。（盧金足攝）

遠見雜誌公布縣市長滿意度民調，台中市長盧秀燕施政評比在六都中力爭上游，市議員陳廷秀1日高舉「尋找造成市長民調墊底的頭號戰犯」看板表示，市民水準很高，要求也高，但不至於民調會墊底吧？今日交通地政質詢時，他點名地政局長吳存金、觀旅局長林筱淇表現可圈可點；副市長陳子敬表示，市府各局處都非常優秀敬業，局處間也相當團結，市府會持續努力，回應市民期待。

盧秀燕上任短短一年半，施政滿意度在六都中還有進步空間，陳廷秀在議會質詢時發出怒吼，並以看板「尋找造成市長民調墊底的頭號戰犯」批評市府各局處首長不用心，沒有向市民針對市府政策對外說明以及辯護。

他舉例台中市公共自行車(iBike)外傳一輛造價5萬8000元，卻遲遲不見交通局長葉昭甫公開對外說明澄清讓市民釋疑？他轟葉昭甫至今你仍放任造價5萬8000元在網路上廣傳這錯誤的訊息，不見說帖釋疑，應語重心長的向副市長陳子警拜託要硬起來，他求好心切，一直站在市府團隊這邊，要求市府好好作事，「如果作不好我也一定批得比別人還兇！」

陳廷秀表示，令他痛心疾首的是，有的官員專業不足，認識不清，團隊執行不力，應該站在第一線為政策說明，不卑不亢，他肯定有擔當的官員，包括地政局長吳存金、觀旅局長林筱淇，主動說明的首長有擔當，市府團隊不要再軟弱下去，大家能有執行能力，捍衛政策，民調不高起來才怪。

陳子敬表示，市府各局處都非常優秀敬業，局處間也相當團結，市府會持續努力，回應市民期待。

新聞局長黃國瑋指出，每份民調市府都會作為參考依據，短期民調有高有低，市府會虛心接受任何值得參考的建議，更加努力建設台中。

黃國瑋強調，盧秀燕上任後專注推動市政，延宕12年的大智路今年8月即將打通，等了20年的水湳國際會展中心去年動工，6年3度流標的綠美圖更在去年動工。

盧秀燕更將公托公幼倍增視為最重要的政見之一，公幼4年內將新設180班，要讓年輕人願生樂養，市府將持續努力，提供市民更好的生活品質。

(中時 )