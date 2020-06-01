伴隨大陸直播帶貨爆發，主播收入水漲船高，和帶貨價格和佣金直接掛鉤的是粉絲數和商品購買轉化率。據了解帶貨一姐薇婭報價是25萬元（人民幣，下同）推廣費和20％佣金，李佳琦則是18萬元加上佣金20％起跳。但除了這些大神級自帶高人氣之外，實際據大陸業內人士透露，直播行業刷數據並不奇怪，直播刷人氣、刷量都在可操作範圍內。

據大陸燃財經就引述某直播平台的技術營運王凱說，他的工作KPI就是「優化」直播間內人數，坦言直播間動輒10幾萬的觀看人數，在他手裡不過是在控制後台輸入的6位數字而已。

而實際搜尋「抖音、快手直播漲粉／上熱門」等關鍵字，就會出現大量推廣服務廣告，大多是漲粉、刷點贊和評論、上熱門等項目，價格從幾十元到幾百元不等。

例如23元100個真人粉、4元10個普通評論等，且操作簡單，用戶可以在網頁自主購買，或是添加人工客服進行交易。甚至還有漲1萬個粉絲只需58元等價格。

事實上，快手、抖音也各自有官方流量推廣工具，主播付費後就可享受官方引流。只不過與刷量公司相比價格就不太親民，至少貴2到3倍。

(旺報 )