全國海巡將於今（1）日啟用、換穿新式安檢勤務服，為見證這套橘色制服的「全新進化」，海巡署特別製作影片介紹新制服，換裝記者會上也請到基層同仁實穿展示服裝功能。被海巡稱作「橘操」的安檢勤務服，最早可追溯到海巡署艦隊分署的前身－「保安警察第七總隊」，當時保七總隊專司查緝海上走私、偷渡工作，考量人員落海容易被發現獲救，因而使用顯眼的橘色作為勤務服顏色，並一路使用至今，陪伴海巡人員逾20年。

隨著時代變遷，今日海巡人員要面對的勤務狀況、工作挑戰也更加嚴峻，故本署於去(108)年5月即著手研修制服改革作業。除保留原先勤務服的優點，更側重舒適及實用性，透過親身訪談、網路調查，了解第一線同仁的實際需求，以及過去經驗中的不便，整合相關意見成為改良重點，共有五大創新特點：

海巡署成立20年來，首換新安檢服，隱藏5大超強特色曝光。(海巡署提供)

一、新增女性同仁版型，提供多種尺寸可供選擇，讓同仁可以拿到適合自己的制服。

二、使用彈性材質及多片剪裁，方便同仁進行登船執檢、海上救生救難…等大動作活動不受拘束。

三、布料顏色、反光條均採ISO高可視性標準，提升安全規格，以人員安全為最高原則。

四、乍看外觀相同，然而處處充滿巧思，多口袋、掛點、筆插…等細節，一一呈現設計者的用心，更是同仁心聲的結晶。

五、新式勤務服「好穿、直覺、耐用」，穿起來簡單、用起來簡單、洗起來簡單，減輕第一線同仁負擔。

海巡署表示：新式安檢勤務服撥發至各單位後深獲好評，不少同仁都穿上新制服搶先體驗，期待換裝日到來。隨著新橘操上路，海巡會懷抱熱誠、秉持初衷，並以全新形象邁向嶄新里程，持續為國人服務、守護海疆。

(中時電子報)