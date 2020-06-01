一位陳姓男子在臉書「爆料公社」揭露妻子出軌表示，2人交往6年後結婚，豈料妻子婚後3個月就外遇，讓他心碎的說：「以為結婚了妳（妻子）會懂自愛，結果今年妳（妻子）可以騙親人騙閨蜜騙同事甚至演戲騙我，只為了騙我逼我離婚。」網友感嘆「無解，通姦已無罪」。

原PO傷心發文說：「（妻子）16歲可以跟別人出去玩玩到床上，我顧念妳（妻子）還年輕給了妳機會，（妻子）20歲那年我8點上班，妳9點睡到別人床上，我刺穿了心還是選擇原諒。」還說：「以為結婚了妳會懂自愛，結果今年妳可以騙親人騙閨蜜騙同事甚至演戲騙我，只為了騙我逼我離婚。」。

陳男表示，妻子對他說過，希望自己可以像單身一樣，出去玩男人。陳男說：「請記住妳的身分，做人要認份。」，但妻子竟回：「所以我該改變我的身分」。讓陳男心寒：「這輩子是我欠妳的，我用我的餘生來還！」。

網友看到貼文紛紛勸原po 放生「放手會比較好」、「玩男人那種？？我到底看了什麼」、「可以告損害配偶權」、「放生吧」、「放手吧！屢犯沒救了」、「會劈腿的就算你再怎麼原諒，還是會劈腿啦，除非踢到鐵板」。

(中時電子報)