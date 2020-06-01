4月大量解僱逾50件 創2013年來新高 13:052020/06/01 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 勞動部今天公布4月大量解僱統計達56件，為2013年單月新高。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 勞動部今天公布4月大量解僱統計達56件，為2013年單月新高，4月以住宿及餐飲業20件、人數845人最多，製造業以13件、751人次之，通報解僱人數則以30至99人最多達29件、1195人。 據了解，3月大量解僱通報件數達41件，包括堡獅龍、美華泰、遠航等通報解僱人數較多，4月通報大量解僱較多廠商為大億麗緻的251人、德昌皮革的150人、中環的137人，勞動部官員表示，大多是原本經營就有狀況，恰巧遇到疫情成為壓倒它們的最後一根稻草。 (中時 ) #大量解雇 #人數 #新高 #勞動部 也許您會感興趣 生活熱門新聞 7-11口罩一片5元 開賣時間曝光 - 生活 口罩買氣又回升！藥師：除了這顏色全賣光 - 生活 冷泡茶易喝進農藥？ 毒物專家顏宗海指出關鍵 - 生活 寶雅口罩1片5元 6／4開賣不限數量 - 生活 去小7拿到這張發票 2萬網友一看驚呆：比中頭獎更狂 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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