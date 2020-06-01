勞動部今天公布4月大量解僱統計達56件，為2013年單月新高，4月以住宿及餐飲業20件、人數845人最多，製造業以13件、751人次之，通報解僱人數則以30至99人最多達29件、1195人。

據了解，3月大量解僱通報件數達41件，包括堡獅龍、美華泰、遠航等通報解僱人數較多，4月通報大量解僱較多廠商為大億麗緻的251人、德昌皮革的150人、中環的137人，勞動部官員表示，大多是原本經營就有狀況，恰巧遇到疫情成為壓倒它們的最後一根稻草。

(中時 )