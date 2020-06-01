日前衛福部長陳時中帶領的防疫五月天到墾丁拚觀光，引爆了墾丁度假熱潮！最近幾個周末墾丁飯店訂房率飆升到八至九成，端午節連假，墾丁各大飯店的訂房也都近乎爆滿，讓業者驚呼十幾年沒看到這種人潮，更期盼陳時中暫時別開放外國人來台，才有更多台灣人安心來墾丁玩。

墾丁福華渡假飯店總經理張積光表示，這次阿中部長來墾丁之後，飯店訂房率也大幅回升4～5成，近期幾周的周末訂房率都達到8～9成，尤其是端午節四天連假更夯、訂房接近客滿。包括墾丁福華、凱撒、夏都、瑪雅、承億文旅墾丁館、亞曼達、悠活渡假村及小墾丁渡假村等，端午連假訂房都客滿或接近全滿。

《ETtoday》報導，這個周末假期墾丁湧入大量遊客，帶著小孩來玩沙戲水，人多到嚇壞水上活動業者，「我很驚嚇，很久了，十幾年沒看到這種人潮，而且都台灣人，沒有外國人。」旅宿業者也笑說，端午連假的訂房率不錯，希望陳時中部長繼續禁止外國客入境，疫情穩定之下，國內遊客才會常來墾丁玩。

(中時電子報)