台大公衛學院5月26日提到「解封指數」，並表示小於1者應該都可以解封；院長詹長權1日在第17周抗covid-19說明會中補充：現在已經有國家實際應用類似公式開出「解封清單」，像希臘已經開出29國，其中亞洲部分包括日、韓、中國大陸等都包括在內，但竟沒有解封指數僅0.007的台灣，詹長權表示他也很驚訝。

詹長權指出，目前各國已經開始面對疫後布局，疫苗方面，國際上現在除了中國是自成體系，另外兩大體系，一個是微軟（Microsoft）聯合創辦人比爾蓋茲出資、以挪威為總部的傳染病疾病創新資源中心（CEPI），整合全世界資源；另一個就是美國國家衛生研究院為主成立的ACTIV（The Accelerating COVID-19 Therapeutic Interventions and Vaccines，加速研發新冠病毒藥物及疫苗）。兩個平台之間彼此連結，詹長權說，無論是ACTIV或是CEPI，台灣都必須加入，「下一波藥物和疫苗，我們必須打國際盃！」

另外台大公衛學院副院長陳秀熙上周提到「解封指數」，即「確診人數／康復人數×（1－致死率）－1」。詹長權表示，已有冰島、希臘和丹麥等國家已經用來開出解封清單。其中冰島除了全國普篩，對於入境者則是落地檢測，若是陰性就可入境，若是陽性該如何處理，本周還在討論，但不會原機送回。

希臘6月中旬開始解封，詹長權表示希臘由於旅遊業的壓力，是必要解封，他目前清單是29國，歐洲疫情重災區英國、西班牙、瑞典都不在裡面；但亞洲方面令人驚訝的是，雖然詹長權透過私人關係向希臘宣導台灣防疫成果，但希臘只對南韓、日本、以色列、大陸等國開放，也對紐西蘭開放。希臘參考的數據的就是全球流行病學資料，很類似「解封指數」。詹長權表示，台灣必須善用自身防疫成果去跟國際談判，並了解為何希臘未把台灣列入開放清單。

詹長權並提到，德國有5000名經理人在中國工作，經過漫長談判，昨天已由法蘭克福開出商務包機，送了將近200名德籍商務人士飛往天津。他們離開法蘭克福前48小時要檢測一次，飛機上全程量測體溫，下了飛機又檢測一次，當天就可知道結果，最後因為1人在法蘭克福檢測是陰性，到天津變陽性，原本預計可以直接進公司，現在全都在檢疫旅館監控14天，原本預計週三到上海，也不知能否成行。

丹麥本來只開放冰島和挪威，最近加了德國，詹長權說，冰島也都是參考確診人數、康復人數、致死率等數據。

(旺報 )