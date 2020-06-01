疫情緩解提振車市，5月台灣汽車市場整體掛牌數為3萬3528台，比4月低點彈升8.8%但年減11.4%，為連續第二個月呈現年減的態勢；龍頭和泰車(2207)5月銷售也年減7.4%，車市不如第一季強勁之表現。今年至5月31日止，車市總規模16萬8396台，轉為比去年同期微減0.2%，和泰車前5月銷售守住紅盤，年增6.2%，旗下進口豪華車LEXUS前5月銷售大增13.1%是成長推手。

先前新冠肺炎疫情對車市之不利影響開始顯現，車市踩煞車，4月，台灣汽車市場整體掛牌數為3萬822台，年減11.1%且月減17.3%，也使得今年至4月30日為止，車市年增幅度縮減。今年至4月30日止，台灣車市比去年同期增長3.1%。由於5月車市比去年同期年減仍達雙位數，今年至5月底止，車市轉為比去年同期微減0.2%，為今年以來首見逆轉。

5月車市表現方面，和泰汽車TOYOTA、LEXUS兩大品牌共計以1萬1119台，33.2%的市占率持續坐穩龍頭寶座，掛牌數月增7.3%但年減7.4%。和泰汽車今年至今仍為正成長。和泰汽車旗下TOYOTA、LEXUS兩大品牌，今年至5月31日掛牌數為5萬7030台，年增6.2%，在前五大車廠中增長率最強勁，市占率達33.9%。2019年銷售佳績延續至今年，主要是去年3月ALTIS、RAV4改款上市的熱銷效應持續，惟4月及5月此兩款銷售減少。

5月1~30日，車市總銷售第二名為裕隆集團中華車(2204)的MITSUBISHI及CMC雙品牌共計為3841台，月增11.9%但年減8.9%，市占率11.5%；第三名為裕日車(2227)，旗下NISSAN、INFINITI雙品牌以2592台居第三名，月增19.7%但年減16.8%。

受到疫情影響，4月及5月車市降溫，均轉為年減的態勢；但進口車占整體市場過半，占有率達50.4%，前5月掛牌數達8萬4836台，比去年同期增長7.9%優於國產車之表現；其中，和泰車旗下的TOYOTA進口車在RAV4續旺領軍，今年前5月銷售共2萬1691台，年增13.4%；和泰車旗下豪華進口車LEXUS品牌，今年前5月銷售共9116台，年增13.1%。

和泰車為刺激買氣，本月推出「TOYOTA 連環好禮 超大吸引力」活動，6月購買指定車款就送日本製Panasonic旗艦級無線吸塵器組等三大禮。TOYOTA在台銷售達成300萬台里程碑，TOYOTA台灣總代理和泰汽車6月推出促銷，入主ALTIS汽油版、ALTIS GR SPORT汽油版、SIENTA、YARIS、VIOS，就送Panasonic旗艦級無線吸塵器組(市價1萬9900元)。

裕隆日產汽車(裕日車)也推加碼振興專案，自即日起至6月30日止，推出NISSAN TIIDA和SENTRA限時優惠專案，TIIDA原售價68.9萬元起，友情價59.9萬元起；SENTRA原售價71.5萬元起，先搶先贏價61.5萬元起，且可享NISSAN防疫大禮包6大購車好禮，包含首年丙式車體險、車用臭氧負離子空氣清淨器、PM2.5負離子空調濾網、免費臭氧殺菌服務乙次、萬元低頭款與6大系統8年無限里程延長保固。

(時報資訊)