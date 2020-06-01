NVIDIA快則第三季末，慢則第四季推出電競新GPU Ampere，有利下半年主機板和電競NB/PC等相關業績成長。今早宏碁(2353)、藍天(2362)、技嘉(2376)、微星(2377)等股價翻紅走高。

NVIDIA宣佈AI及高效能運算新一世代使用的GPU A100，採用Ampere架構，以台積電7nm製程打造，內含540億個電晶體。配備 40MB L2快取記憶體，以及由三星提供、頻寬高達每秒1.5TB的 40GB HBM2記憶體。官方說法，AI用Ampere能提供比前一代Volta核心20倍的運算效能。法人預期NVIDIA快則第三季末，慢則第四季推出電競新GPU Ampere，以裡面Teraflops(簡稱TF；每秒萬億浮點運算)較前一代Volta增加30%，外加新架構Ampere本身效率提升，以及顯存頻寬、內置緩存容量…等增加，電競用的Ampere效能可望比前一代Volta增加50%，維持前面幾代效能提升數。

電競NB/PC的毛率優於一般的NB/PC，也是品牌廠如宏碁、華碩、微星、技嘉等近年來主攻的NB/PC項目，藍天則是以代工為主。藍天估第二季筆電出貨量看增，季增可望逾一倍，全年來看，整體筆電需求可望延續至下半年，今年出貨量可望繳出雙位數增長佳績。藍天筆電事業群總經理簡義隆日前表示，藍天除聚焦電競機款外，近年布局商務型、創作者系列等高階機款，在疫情催生的宅經濟及居家辦公、線上教學需求下，帶動出貨量大幅增長，預估第二季筆電出貨上看45萬台，甚至挑戰50萬台，季增逾一倍、年增53%，第二季利潤率可望延續3月水準。

2019年台灣電競筆電市佔率排名如下：華碩ROG、微星MSI、宏碁Predator；排名第四的聯想，近期則喊話，有機會超越宏碁拿下台灣電競品牌第三名。

(時報資訊)