三星電子（Samsung Electronics）1日（周一）表示，將在韓國平澤（Pyeongtaek）開始興建一條最新NAND快閃記憶體晶片產線，主要是看好新冠肺炎促使更多人居家上班，對於個人電腦和伺服器需求增長，將帶動晶片銷售。

身為全球最大記憶體廠商的三星電子，預計平澤廠的新產線於明年下半開始量產晶片。該廠距離首都首爾不到兩小時車程。

三星指出，增加的產能也有助於因應來自5G智慧型手機等裝置的晶片需求。

(工商 )