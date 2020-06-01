國民黨團1日舉辦「防疫95分 紓困59分 振興？分」記者會。(國民黨團提供)

國民黨立法院黨團1日表示，國內防疫成效卓著，但行政院紓困方案卻演變成「萬元之亂」，現難產中的「振興券」已經搞得天怒人怨，從名稱到內容一變再變，最新版本是民眾得先掏出1千元現金，才能「買」到3千元的「振興抵用券」。國民黨團呼籲，行政院明（2）日公布的振興方案，請拿掉前總統馬英九心魔，《紓困振興特別條例》還有2100億元可以運用，每人發6000元現金不排富，如此才能刺激國內消費。國民黨團將在本會期臨時會提案修法，強烈建議行政院再編列2100億元，不排富普發現金6000元做為振興之用。

國民黨團總召林為洲表示，國內防疫成效卓著，6月7日開放社交距離、營業場所限制等措施，逐步解封，紓困仍在持續進行，「萬元之亂」也沒停止，基層公務人員繼續埋頭審查資料，更多民眾還在申請紓困奔波於公所。林為洲指出，政府辦理紓困不但身分認定不同，連主管機關也不同，民眾光是身分上的認定，到底能夠領多少都「霧煞煞」，政府紓困成效根本就不及格，緊接著而來的振興方案，行政院到底準備好了嗎？看起似乎仍舊一團亂。

林為洲表示，振興對我國整體經濟的影響非常重要，蔡政府如何在後疫情時代，帶動蕭條、窒息的百業超前部署，然而綜觀國際疫情並未緩解，開放邊境短期內難以恢復，刺激國內消費，帶動內需市場，才是當務之急。林為洲指出，上個月《紓困振興特別條例》通過2100億元預算，其中一條載明「如有需要，經立法院同意可再編列2100億元」，國民黨團強烈建議行政院再編列振興預算，送到立法院審議，不排富普發現金6000元給國人，預算預計為1600億元，即可補足紓困之不足，也能供振興經濟之用。

國民黨團首席副書記長林奕華表示，行政院紓困丟三落四、全民怨聲載道，振興是否會七零八落？全民都在等待。蔡政府被動地提出紓困方案，是國民黨團質詢到哪裡，蔡政府的破網就補到哪裡，現在進入振興階段，從最早的「振興抵用券」到「酷碰券」，接著又跑出「振興消費券」、「振興現金券」，但是要怎麼發、怎麼用，沒人看得懂，詢問行政院的答案都是「明天」！

林奕華表示，目前所獲悉行政院提出的振興方案，竟然是用「1千換3千」，紓困已經是在刁難人民，難道振興還要在「剝削」人民嗎？如此的振興方案對社會最底層的民眾來說，有幫助嗎？能夠振興基層庶民經濟嗎？林奕華直言現在的政府心中還有人民？坐在冷氣房做下的決策，不思如何讓人民好用，比馬政府時期不但少了1600元，呼籲行政院拿掉「馬英九心魔」，普發現金6000元不排富，方可刺激消費、振興經濟。

藍委陳玉珍表示，基於全國民眾願意限制自己的自由，容忍生活上的不便，因此防疫工作做得非常好。疫情趨緩後，政府應加大力道進行振興，結果，蔡政府的「萬元紓困之亂」，要民眾自證窮困，還不一定領得到紓困金，現在振興券方案為何？有如「天蠶18變」，從2月「振興抵用券」、4月「酷碰券」、5月「1千換3千」。振興紓困預算有1兆500億元，居然還要民眾「拿1千換3千」？這是唬弄百姓？還是政府無能？

藍委葉毓蘭表示，行政院到底是救急還是救窮？紓困從某種角度而言是救窮又救急，所以對於即將斷炊的小黃司機，紓困金緊急入戶，減少人民的奔波，但是後來的萬元紓困之所以罵聲連連，就是在於規則不清，讓人民的期待落空，整慘基層公務人員。

葉毓蘭認為，「振興券」應該是救急，給予受災情影響的產業一劑強心針，一個CPR，幫助他們度過難關。但是，從「酷碰券」開始，到現在的振興券，只聞樓梯響，不見人下來，基層罵聲震天，低收入民眾還要政府紓困，現在更得擠出1000元去買3000元的振興券？蘇貞昌院長開口閉口有「政府，請安心」，在振興券的籌畫上，處處充滿對人民的算計，對政黨的算計。

藍委楊瓊瓔表示，行政院的振興方案是甚麼？全國老百姓看得「霧煞煞」，實在是讓人難以理解，這個政府為何要讓民眾先拿1千元現金，才能換到3千元振興券？多數國家在面對振興經濟，辨理紓困，都已發現金、直接匯入民眾戶頭為主要方案，行政院硬是要化簡為繁，好路不走偏要挑崎嶇山路走，行政院刻意排除簡便的方式，不聽民意、不接地氣，增加成本、人力，耗損時間，除了引來民怨之外，看不出有何振興之舉？

(工商 )