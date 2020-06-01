屈中恆、李亮瑾、楊子儀、Dora及Wish近日錄衛視中文台《請問你是哪裡人》，分享高中糗事。屈中恆自稱很乖但不喜歡上課，因為翹課被抓，共曠課101節成為全校翹課冠軍，他還曾經跟邵昕玩躲貓貓，害馬桶水箱爆裂，學校為了徹查抓兇手，竟然請憲兵隊對全校學生採集指紋。而李亮瑾為了柔道社太盡力，竟然跟學長對摔，結果一隻手骨折、一隻手脫臼，雙雙打上石膏。
屈中恆每次早點名後，就翻牆出校門看電影、逛書局，然後算好時間再回學校，不過常因時間沒算好，所以曠課101節，成為全校翹課冠軍。不只翹課，屈中恆笑稱自己高中時還做了前無古人的大事，有次他跟邵昕在學校玩躲貓貓，在找邵昕時發現有間廁所門鎖起來，他好奇跑到隔壁間踩在馬桶水箱往鎖上的那間看，突然發現水箱被他踩裂一條縫，頓時心驚回教室。
結果第二節下課，大家到廁所時，發現水箱竟然爆炸，整個廁所狂淹水，學校氣到徹查，甚至找來憲兵隊，對全校學生採指紋，教官私下問屈中恆，「你偷偷告訴我，是不是邵昕幹的？」屈中恆聽完立刻出賣邵昕，讓大家笑翻。
(中時 )
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